Aggredisce passante e carabinieri, prendendo a calci l’auto. Arrestato 23enne

Un giovane marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver infastidito e aggredito alcuni passanti e i carabinieri intervenuti

.

CATANZARO – Un giovane di 23 anni, O.B. di origine marocchina, è stato arrestato ieri a Catanzaro in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e posto momentaneamente agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale è stato destinatario dell’obbligo di firma, con l’ulteriore divieto di allontanarsi da casa nelle ore serali e notturne. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia del capoluogo sono intervenuti in una piazza del centro storico, dove era stato segnalato un giovane, straniero, che inveiva e infastidita numerosi passanti senza alcun apparente motivo.

Due pattuglie hanno immediatamente raggiunto il luogo indicato, constatando la presenza del giovane in evidente stato di alterazione psicofisica. Il 23enne marocchino, a già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati vari, è stato visto mentre inveiva nei confronti dei passanti e, in particolare, contro uno di loro, colpendolo improvvisamente al petto e al volto. Per evitare il degenerare della situazione, i carabinieri si sono frapposti tra il passante e il marocchino, cercando di bloccare quest’ultimo che, agitandosi sempre di più, urlando e pronunciando una serie di frasi incomprensibili, emanava un forte odore di alcol. Il giovane, ha tentato di colpire i militari con calci e schiaffi, rompendo uno specchietto dell’auto di servizio. Dopo i primi momenti concitati, i Carabinieri hanno immobilizzato il giovane, conducendolo in caserma per gli accertamenti del caso. Nel corso della colluttazione, due militari hanno riportato alcune contusioni e escoriazioni.