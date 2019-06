Ballottaggi in Calabria: si vota a Gioia Tauro, Corigliano Rossano, Rende e Montalto

In Calabria i comuni interessati al turno di ballottaggio per la scelta del sindaco sono quattro: Gioia Tauro, Corigliano Rossano, Montalto Uffugo e Rende

COSENZA – Gioia Tauro è sede di uno dei maggiori porti del Paese, e la città è chiamata ad eleggere il sindaco a due anni dallo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. I candidati sono Aldo Alessio, giĂ sindaco a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, e Raffaele D’Agostino. Al primo turno Alessio, sostenuto da due liste di centrosinistra, ha riportato il 44,7 %, mentre D’Agostino, sostenuto da due liste di centrodestra, tra cui una espressione della Lega, ha ottenuto il 24,5%, con Natale Cangemi finito terzo al 19,7%.

A Rende la partita è tra il sindaco uscente, Marcello Manna, e Sandro Principe, in passato sindaco per complessivi 15 anni (dal 1980 al 1987 e dal 1999 al 2006). Al primo turno, nel quale si sono affrontati ben 9 candidati sindaco, Manna, sostenuto da sei liste, ha ottenuto il 31,5%, mentre Principe, storico esponente del Partito socialista calabrese e in passato anche sottosegretario di Stato e assessore regionale, si è attestato al 26,5% con il sostegno di quattro liste, superando l’ex consigliere regionale Domenico Talarico (20,5%).

Turno di ballottaggio a Corigliano Rossano dove per la prima volta si sceglierà un sindaco che amministrerà il comune nato dalla fusione dei due centri dell’alto Ionio cosentino avvenuta nell’ottobre del 2017 con un referendum popolare e formalizzata il 31 marzo 2018. Si sfidano Flavio Stasi, che al primo turno ha raggiunto il 40,8% con il sostegno di 5 liste, alcune espressione della sinistra, e Giuseppe Graziano, già consigliere regionale del centrodestra, che ha riportato il 31,1% sostenuto da 13 liste tra cui quella della Lega, mentre non ce l’ha fatta Luigi Promenzio, sostenuto da 9 liste tra cui quella del Pd, fermatosi al 28,1%.

A Montalto Uffugo infine, la sfida è tra il sindaco uscente Pietro Caracciolo, che ha sfiorato il successo al primo turno, riportando il 49,2% (con nove liste a sostegno), e Ugo Gravina (31,2% e otto liste a sostegno), già sindaco in passato.