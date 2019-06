L’Iguana Tullio “scappa di casa”: salvato dai vigili del fuoco

Insolito intervento questo pomeriggio per i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sul tetto di un’abitazione

LAMEZIA TERME (CZ) – La squadra è intervenuta in via Pirandello nel comune di Lamezia Terme per il recupero di una Iguana. Il rettile di medie dimensioni, che normalmente vive libero all’interno della abitazione della proprietaria, approfittando della bella giornata ha pensato bene di abbandonare la sua teca e, passando dal balcone si è rifugiato sul tetto dello stabile non volendo fare più rientro.

La proprietaria ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco per recuperare l’animale. L’intervento degli uomini del 115 è valso a raggiungere Tullio (è questo il nome dell’iguana) sul tetto dell’abitazione, grazie all’utilizzo dell’autoscala. L’Iguana, dopo il recupero è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria.