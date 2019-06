Cannabis light: sequestrate 600 confezioni. Commercianti pronti a una class action

I controlli dei carabinieri nel lametino, anche alla luce dell’ultima sentenza della Cassazione, hanno portato al sequestro di oltre 600 confezioni di Cannabis Light. Federcanapa: “Sentenza non obbliga alla chiusura dei negozi”. E gli esercenti annunciano class action

LAMEZIA TERME (CZ) – Baby J, Cbweed orange, Gozilla e Strawberry. Sono solo alcuni degli nomi dati alle varietĂ di cannabis light commercializzate da alcuni punti vendita del lametino e finiti sotto il controllo dei Carabinieri, anche alla luce dell’ultima decisione della Cassazione in base alla quale non è consentita la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis”, come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Nell’ambito delle attivitĂ di controllo i militari hanno denunciato i titolari di una tabaccheria e di un laboratorio adibito alla lavorazione ed alla vendita della “canapa sativa” e sono state sequestrate oltre 600 confezioni di cannabis light per un peso complessivo di circa un chilo.

Da commerciante di Sanremo proposta di class action

Nel frattempo monta la preoccupazione tra gli esercenti che si occupano della vendita di prodotti con cannabis light che annunciano battaglia contro la sentenza della Cassazione (anche se si attende comunque di leggere le motivazioni). La protesta parte dal titolare di un negozio per la vendita di prodotti con cannabis light di Sanremo che si fa portavoce di una proposta di class action contro la decisione della Cassazione. “Ho chiuso un pizzeria da asporto per aprire questo negozio, ora ci vogliono mettere sul lastrico dall’oggi al domani e senza alcuna colpa. E’ come se volessero combattere l’alcolismo vietando la vendita di birre analcoliche. Organizzeremo una class action“.

Federcanapa “attendiamo motivazione, ma sentenza non obbliga alla chiusura dei negozi”