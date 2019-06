Ictus scambiato per un’allergia, la denuncia di un uomo di 55 anni

Un uomo di 55 anni, racconta quanto accaduto all’ospedale di Serra di San Bruno. Arrivato con un ictus in atto, gli hanno diagnosticato un attacco allergico

SERRA SAN BRUNO (VV) – Un nuovo presunto caso di malasanitĂ in Calabria arriva stavolta da Serra San Bruno e per fortuna, il protagonista può raccontarlo. Arrivato con un ictus in ospedale, per i medici del Pronto soccorso si trattava di un’allergia. L’uomo, S.F., 55 anni, ha denunciato il caso ai carabinieri e presentato una querela nei confronti di una dottoressa e di altri sanitari che lo avrebbero preso in cura al suo arrivo nel nosocomio.

L’uomo ha raccontato la sua storia, avvenuta il 13 maggio scorso quando è arrivato in ospedale dopo aver notato uno strano rigonfiamento alla guancia. Al Pronto Soccorso gli sono state somministrate 3 flebo di cortisone, perchĂ© secondo i medici – racconta il 55enne – era stato colpito da un attacco allergico.

Dopo le flebo piĂą nulla, dalle 18 alle 24. La situazione però non sarebbe migliorata tanto da spingere i familiari a richiedere una TAC. Esame trasmesso all’ospedale di Vibo Valentia, dove i medici del capoluogo hanno informato la dottoressa del nosocomio di Serra San Bruno che non era affatto un’allergia ma si trattava di un ictus in corso e che era necessario il suo trasferimento immediato a Vibo. Il 55enne è stato ricoverato per diversi giorni in terapia semi-intensiva e poi in Neurologia per poi essere dimesso il 28 maggio scorso. Ora ad accertare il caso sarĂ la magistratura.