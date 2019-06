Alta velocità, dal 9 giugno due nuove corse Frecciargento da e per la Calabria

Novit√† nei collegamenti dell’orario estivo 2019 di Trenitalia. Confermata l’offerta dei treni a lunga percorrenza con alcune novit√† per soddisfare la domanda turistica estiva. I 4 Frecciabianca fermeranno tutti a Scalea

REGGIO CALABRIA –¬†Le novit√† e i collegamenti dell’orario estivo 2019 di Trenitalia, al via da domenica 9 giugno, sono stati illustrati dall’AD di FS Italiane¬†Gianfranco Battisti¬†insieme agli AD delle principali societ√† operative:¬†Maurizio Gentile¬†per Rete Ferroviaria Italiana,¬†Orazio Iacono¬†per Trenitalia e¬†Aldo Isi per Italferr, a margine del decimo anniversario dell’alta velocit√† italiana.¬†Confermata l’offerta dei treni a lunga percorrenza da e per la Calabria, con alcune novit√† per soddisfare la domanda turistica estiva.

Due nuove corse per un totale di 6 collegamenti veloci

Al mare¬†in Frecciargento. Dal 9 giugno, nel fine settimana e fino al 15 settembre, sono previste due nuove corse¬†Frecciargento che fanno salire a sei i collegamenti tra Roma e Reggio Calabria.¬†Il nuovo¬†Frecciargento¬†previsto nel periodo estivo parte sabato e domenica da Roma Termini alle 6.25 e arriva a Reggio Calabria Centrale alle 12.40. Il¬†Frecciargento¬†verso Nord parte da Reggio Calabria Centrale alle 16.00 e arriva a Roma alle 21.55, garantendo cos√¨ il proseguimento dei viaggi verso Nord. Le Frecce Reggio Calabria – Roma sono in connessione anche con la Sicilia grazie ai collegamenti Blu Jet, la societ√† di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che svolge il servizio di traghettamento con navi veloci tra Villa San Giovanni e Messina. Roma e Messina sono collegate in cinque ore e 12 minuti con la soluzione Freccia¬†pi√Ļ nave.

Nuove fermate estive Frecciabianca: c’√® anche Scalea

Confermata – infine – anche l’offerta Frecciabianca¬†su tutte le direttrici, compresi i quattro¬†Frecciabianca¬†che uniscono Roma alla Calabria con fermate aggiuntive per l’estate ad Agropoli-Castellabate, Vallo della Lucania e Scalea.