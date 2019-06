Minaccia il nipote con coltello e pistola, arrestato 47enne

Momenti di panico ieri per un banale litigio tra zio e nipote. Ad un tratto sono spuntati un coltello ed una pistola. In casa sono stati trovati poi un altro fucile e circa un chilo di marijuana

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Un ragazzo di 20 anni e lo zio di 47. Nel corso di un litigio, tra minacce e percosse, sono spuntate le armi, un coltello ed una pistola. I carabinieri avvisati con una segnalazione sono arrivati sul posto, in via Fiume Adda dove hanno trovato solo il 20enne e dopo aver sentito le prime testimonianze è emerso che l’aggressore, pare fosse armato di un coltello e di una pistola. I militari si sono messi sulle tracce del 47enne, trovato poi per strada.

I militari hanno deciso di controllare l’abitazione dell’uomo dove hanno recuperato il coltello. Poco dopo però l’uomo è stato nuovamente notato per strada e i carabinieri hanno così deciso di procedere con un altro controllo, ritrovandogli addosso, questa volta, una pistola calibro 7,65 con la matricola abrasa, completa di due caricatori con 12 cartucce. Per il 47enne sono scattate le manette ed è stati portato nel carcere di Crotone. Ma il lavoro dei carabinieri non è terminato perchè recatisi nuovamente nell’abitazione dell’uomo, è stato rinvenuto in un’intercapedine del muro della sala da pranzo, un fucile sovrapposto cal. 12 marca Franchi, con matricola abrasa, 34 cartucce stesso calibro, e circa 1 kg di marijuana.