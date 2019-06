I ragazzi hanno prontamente capito di doversi proteggere e nascondere, e così si sono chiusi in bagno

PAOLA – Ladri in casa dell’ex sindaco di Paola, sono i due figli a dare l’allarme. Sono le 11.30 quando i figli dell’ex sindaco di Paola, Basilio Ferrari, di 15 e 13 anni vengono sorpresi in casa. Si trovavano da soli quando hanno sentito provenire dal piano di sotto alcuni rumori sospetti. I ragazzi hanno prontamente capito di doversi proteggere e nascondere, e così si sono chiusi in bagno. La figlia maggiore di Ferrari ha subito avvertito con il cellulare i genitori. In pochi minuti il loro papà è giunto a casa, nella villa di rione Croce, e uno dei quattro ladri, udito l’arrivo della macchina, è uscito in giardino puntando la pistola contro l’ex sindaco. È finito tutto bene, perché subito dopo i quattro malviventi si sono dati alla fuga a bordo di una Golf nera.