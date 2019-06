Era scomparso, è stato rintracciato grazie ai social

E proprio grazie al post della famiglia sui social, alcuni cittadini di Isola Capo Rizzuto, lo hanno riconosciuto

CALABRIA – Era scomparso già da un giorno un giovane 26enne di un piccolo centro del Catanzarese. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa e anche sui social avevano pubblicato un post chiedendo aiuto per rintracciarlo. Sono state vale le ricerche fino a quando non è arrivata la notizia grazie ai social. E proprio grazie al post della famiglia sui social, alcuni cittadini di Isola Capo Rizzuto, lo hanno riconosciuto. Il ragazzo si trovava a Le Castella e così sono stati prontamente avvisati i carabinieri della stazione di Cutro che, arrivati sul posto, hanno ritrovato il 26enne, in stato confusionale ma sano e salvo. È stato accompagnato all’ospedale di Crotone per dei controlli e sono stati avvisati subito i familiari che lo hanno raggiunto.