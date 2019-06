Oltre 600mila euro per ristrutturare un immobile confiscato alla ‘ndrangheta

La struttura diventerĂ una fattoria sociale

CONFLENTI (CZ) – Un immobile confiscato alla ‘ndrangheta ospiterĂ una “fattoria sociale”. Il ministero dell’Interno ha concesso all’Amministrazione comunale di Conflenti, guidata da Serafino Paola, un finanziamento pari ad 686.531 euro per la realizzazione del progetto. Il progetto prevede un investimento per la ristrutturazione dell’edificio, in cui verranno ricavate una sala polifunzionale da 99 posti e tre aule didattiche, e poi ancora una cucina, e altri due grandi spazi oltre ai servizi. La destinazione d’uso, è scritto in una nota, sarĂ flessibile, in quanto andrĂ ad ospitare la sede della Fattoria, con spazi amministrativi e tecnici, ma potrĂ anche servire da centro di aggregazione sociale, con una sala polifunzionale in cui realizzare attivitĂ culturali, spettacoli, conferenze e potrĂ fungere da centro formativo.

Prevista inoltre la sistemazione dello spazio esterno, con la dotazione di un pozzo e sistemi di irrigazione a goccia per le attivitĂ agricole oltre all’acquisto di attrezzature e arredi destinati sia alle attivitĂ agricole, sia agli interni dell’edificio. L’intervento, prosegue la nota del Comune, “si colloca fra gli ‘Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attivitĂ di animazione sociale e partecipazione collettiva’ in quanto non solo prevede il ‘riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie’, ma un’intensa attivitĂ di partecipazione collettiva, attraverso l’esperienza dell’agricoltura sociale, del sostegno e l’inserimento di persone con disagi e bisogni speciali e lo svolgimento di attivitĂ culturali e formative che avranno nella Fattoria Sociale un luogo di accoglienza e aggregazione, dotato di strutture e servizi per il tempo libero e lo stare insieme”.

Immagine di repertorio