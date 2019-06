In vendita al mercato formaggi, insaccati, olio e vino senza etichetta. Multa e sequestro

Formaggi, insaccati, vasetti di melanzane sott’olio, olio di oliva e vino. Tutta merce senza alcuna etichettatura

SERRA SAN BRUNO (VV) – Merce e generi alimentari per un valore di circa 1.500 euro sono stati sequestrati dai carabinieri forestale nel mercato comunale di Serra San Bruno, nel corso di mirati controlli. I militari hanno passato al setaccio tutte le bancarelle ed il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale ed Agroalimentare e dal personale del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti dell’Asp del capoluogo, hanno scoperto due commercianti che avevano messo in vendita alimenti senza alcuna documentazione o etichetta a garanzia della tracciabilità dei prodotti. Alla richiesta swi carabinieri di esibire la documentazione i titolari non sono stati in grado di mostrarla violando di conseguenza gli obblighi disposti dai Regolamenti Comunitari in materia.

E così i due commercianti ambulanti sono stati sanzionati per circa 3 mila euro e tutta la merce è stata sequestrata; in particolare 20 chili di formaggi, altri 30 di insaccati (tra salsicce, nduja, capocollo), 5 vasetti di melanzane sott’olio, 22 litri di olio di oliva e altri 75 di vino. Il tutto per un valore complessivo di mercato di circa 1.500 euro. L’operazione si inquadra nel contesto dei controlli messi in atto dai Carabinieri Forestali per garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari lungo tutta la filiera di produzione, così da prevenire le frequenti attività illecite nel settore e assicurare ai consumatori di acquistare merce di qualità .