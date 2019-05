Oliverio conferma: “mi ricandido a governatore. Lavoro a una colazioni di liste civiche”

Il presidente della Regione Mario Oliverio rispondendo ai giornalisti “il PD? avrĂ un suo percorso autonomo di decisione. Sono membro del Pd e confermo la mia collocazione all’interno del partito ma sto lavorando alla costruzione di una coalizione con liste civiche“

LAMEZIA TERME – Mario Oliverio è pronto a ricandidarsi alla guida della Calabria, che sia sotto l’ala del Partito Democratico o meno. A confermalo è stato lo stesso presidente della Regione rispondendo a Lamezia Terme ad alcuni giornalisti a margine di un’iniziativa.

“Sulla mia ricandidatura mi sono giĂ pronunciato, non vorrei ogni volta ritornare come un leit motiv – ha dichiarato – Sto lavorando alla costruzione di una coalizione con liste civiche. Il PD avrĂ un suo percorso e una sua autonomia decisionale. Sono membro del PD e confermo questa mia collocazione al suo interno. Mi sono impegnato nella campagna elettorale delle Europee perchĂ©, in assenza di un partito organizzato, da dirigente del Pd mi sono sentito in dovere di muovermi e di spingere, facendo molte iniziative sul territorio della regione, per far votare l’elettorato e farlo votare per il PD”.

“Mi sembra che il risultato, sia pure con tanto cammino da fare, ha invertito un trend passando dal 14% al 18,8%, e siamo sopra la media della circoscrizione meridionale. Credo – ha concluso Oliverio – di aver dato un contributo in questa direzione”.