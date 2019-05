L’urologo e la prevenzione, non solo per gli uomini: anche donne e adolescenti – AUDIO

La Fondazione “Totò Morgana” e l’associazione Insieme hanno promosso un importante iniziativa finalizzata alla prevenzione e intitolata “Donne e uomini dall’urologo”.

CATANZARO – L’iniziativa si terrĂ alle 17.30 nel Palazzo Colosimo di PetronĂ (Cz) con il presidente della Fondazione “Totò Morgana” e responsabile dell’UnitĂ di Urologia della clinica Tricarico di Belvedere Marittimo. Tre i punti cardine sui quali si concentrerĂ l’incontro aperto a tutti. In primo luogo agli uomini con un primo intervento sul tema “L’inganno delle patologie prostatiche”, poi una parte dedicata all’universo femminile “Perchè la donna dall’urologo; cistiti, prolassi e incontinenze” e infine l’attenzione è rivolta a “L’importanza della prevenzione adolescenziale“.

Il prof. Marco Serrao ha spiegato perchè la figura dell’urologo è importante per tutte e tre le categorie sopraindicate ovvero uomini, donne e adolescenti ai microfoni di RLB

Gli uomini

“Difficilmente si rivolgono agli specialisti – spiega il prof. Serrao – perchè le patologie prostatiche, a meno che non ci sia un fastidio conclamato, sono silenti e soprattutto il tumore alla prostata è totalmente asintomatico. Per questo spesso ammesso che si manifesti lo fa in fase avanzata. Il concetto di prevenzione è fondamentale. Gli uomini devono comprendere che non occorre avere il sintomo per recarsi dallo specialista”.

Le donne

“Abbiamo volontariamente e anche provocatoriamente messo le donne prima – spiega Serrao -perchè spesso l’universo femminile pensa che al di sotto dell’ombelico ci sia solo la figura del ginecologo e questo è falso dal punto di vista anatomico. Anche le donne sono dotate di una vescica, di un apparato urinario e di un pavimento pelvico; strutture che necessitano una conoscenza approfondita perchè patologie spesso frequenti come le cistiti, i prolassi e le incontinenze sono di pertinenza urologica”.

Gli adolescenti

“Dopo l’abolizione del servizio militare è pressochè impossibile che un ragazzo dai 15 ai 35 anni, si sottoponga ad un controllo uroandrologico. E questo è paradossale perchè è esattamente quella l’etĂ del picco d’incidenza delle patologie, non solo quelle benigne che sono diffuse e se prese per tempo possono essere risolte in maniera poco invasiva ma se trascurate possono causare problematiche piĂą severe. E’ importante che i ragazzi vengano seguiti e controllati”.

Controlli gratuiti per tutti i calabresi

Iniziativa che si rivolge a tutti gli uomini calabresi, aldilà della residenza, che abbiano compiuto 50 anni e non si sono mai sottoposti ad un controllo urologico per cercare di fare uno screening sul tumore prostatico. Sappiamo bene che gli uomini possono non avere dei sintomi. La Fondazione Totò Morgana effettuerà controlli gratuiti in tutti e 5 le province calabresi.

E’ possibile prenotarsi attraverso il numero di telefono: 349 8890444.