Vigili del fuoco, Memorial Stefano Piccioni: la Calabria vince

In dodici selezionati tra le cinque province calabresi, sfidano le squadre italiane nel 17esimo campionato

CATANZARO – Con il sorteggio dei gironi eliminatori presso il Camping Cielo Verde di Marina di Grosseto (GR), ha preso il via, lunedì 27 maggio, la 17ª edizione del Campionato Italiano Vigili del fuoco di Calcio a 5 – Memorial “Stefano Piccioni”.

Buona la prima questa mattina per il Team Calabria, composto da 12 unità selezionate nei cinque comandi della Regione, guidato dal mister Salvatore Pauroso in servizio presso il comando di Catanzaro e dal responsabile regionale Natale Marchio del Comando di Vibo Valentia.

La Calabria ha battuto nella prima partita della fase eliminatoria a gironi la compagine Campana per 5 reti a 3 ed incontrerà nel pomeriggio la squadra della Puglia.