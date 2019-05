Incidente stradale, auto si ribalta: un ferito

A perdere il controllo della vettura una donna anziana trasportata in ospedale dai sanitari del 118, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi

CATANZARO – I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede Centrale, sono intervenuti alle ore 16.20 circa in Via Conti Falluc per incidente stradale.

Una sola vettura coinvolta, Volkswagen Polo che, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo sul cordolo dell’aiuola in prossimità dell’area di servizio, ribaltandosi successivamente su di un lato.

La sola conducente a bordo della vettura, una donna anziana, aiutata ad uscire dall’abitacolo è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasportata successivamente presso la struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e controlli.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.

Sul posto presente la polizia locale per i rilievi di competenza.