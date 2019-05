Regione, legge vitalizi: Giudiceandrea: «Non è una norma epocale»

Da oggi in poi i consiglieri regionali dovranno versare i contributi per potere usufruire della pensione. Sui vitalizi ridotti, la Calabria risparmier├á un milione di euro l’anno

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimit├á la proposta di legge recante la “Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilit├á e di adeguamento al D.L. n. 174/2012” che ridefinisce i vitalizi degli ex consiglieri regionali e adegua al sistema contributivo quelli dei consiglieri in carica e di quelli futuri. “Non ├Ę una norma epocale – ha sostenuto nella sua relazione il consigliere Giuseppe Giudiceandra (Democratici Progressisti) primo firmatario della legge – doverosa e costituzionale”. E aggiunge ancora: ┬źApprovato anche il trattamento contributivo e quindi l’obbligo di versare i contributi per gli attuali consiglieri regionali in carica e per quelli che verranno. Un grazie particolare va all’onorevole Nucera che mi ha aiutato in questa battaglia, nelle varie sedute di commissione. Abbiamo approvato una legge giusta, non c’├Ę una riduzione netta dei vitalizi come lo ├Ę stata per i parlamentari e soprattutto abbiamo l’obbligo dei versamenti dei contributi per pagare la pensione. Questa battaglia andava realizzata e portata avanti e ne siamo particolarmente orgogliosi. Ringrazio chi mi ha aiutato a redigere la legge, il presidente Irto che ha voluto portare la proposta in conferenza Stato – Regioni┬╗.

Anche il consigliere Nucera a tal proposito dichiara:┬źComplimenti al collega Giudiceandrea, al consiglio tutto. Oggi si ripristina una legge che veramente normalizza la calabria anche su questo settore, perch├Ę non era una regione normale. Il taglio dei vitalizi si risparmia quasi un milione di euro l’anno. si inserisce un contributivo come per i dipendenti pubblici e si inizia un percorso nuovo┬╗. Il consigliere regionale Sergi aggiunge: ┬źSicuramente questa ├Ę una equilibrata proposta che sta in linea con quello che era il dettato nazionale per cui credo che siamo stati abbastanza responsabili nello stilare proporzionalmente questi piccoli ritocchi che non penalizza nessuno e rende giustizia a chi dovr├á sicuramente accantonare una quota del proprio guadagno per una giusta pensione┬╗

Approvata anche la proposta di legge di “Interpretazione autentica dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, comma 4, della legge n. 8/2002)”. Precedentemente concordata in sede di conferenza dei capigruppo, l’Aula ha quindi licenziato all’unanimit├á la proposta di legge relativa alle “Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”.

“Un provvedimento di recepimento del Decreto legge ‘sblocca cantieri’ che d├á facolt├á alle Regioni – ha spiegato l’Assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno – di definire gli interventi secondo tre distinte tipologie: quelle sottoposte ad autorizzazione, quelle in deposito e quelle che sono irrilevanti dal punto di vista dell’adeguamento sismico. Operazione che dar├á la possibilit├á di ridurre il carico degli uffici del Genio Civile”. Su richiesta del capogruppo Pd Seby Romeo ├Ę stata inserita all’ordine dei lavori una delibera di Giunta riguardante un disegno di legge su “Storicizzazione e risorse del precariato storico” che sar├á discussa nella prossima seduta di Consiglio, perch├ę ha bisogno di una integrazione.