Lamezia, aeroporto: carburante in pista, rischiato incendio

LAMEZIA TERME (CZ) – Emergenza, stamane, all’aeroporto di Lamezia Terme a causa di una copiosa perdita di carburante, avvenuta per cause in corso di accertamento, durante la fase di rifornimento di un aeromobile della Compagnia Blue Air. Il combustibile, sversato sul sedime aeroportuale, non ha provocato danni per la mancanza di un innesco che, nel caso si fosse verificato, avrebbe potuto provocare un incendio con conseguenze molto gravi. Sul posto per le operazioni previste in queste circostanze sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Il velivolo è stato successivamente trainato in un’altra piazzola permettendo il completamento delle operazioni di soccorso. Disagi per i passeggeri del volo, diretto all’aeroporto di Torino