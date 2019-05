Aeroporto Crotone, assolto ex presidente della società di gestione

Era accusato di omesso versamento di ritenute fiscali per un ammontare di 180 mila euro da parte della societĂ Sant’Anna Spa

CROTONE – Il Tribunale di Crotone ha assolto l’imprenditore crotonese Cesare Spanò, perchĂ© il fatto non costituisce reato, nel processo in cui doveva rispondere dell’omesso versamento al fisco di ritenute fiscali per un ammontare di 180 mila euro da parte delle societĂ Aeroporto Sant’Anna Spa, della quale è stato presidente dal 2012 al 2013. Il giudice ha accolto la richiesta dell’avvocato Francesco Verri, osservando che la “difesa ha documentato come l’imputato sia stato individuato e incaricato a dirigere l’amministrazione aziendale nell’ambito di una ‘cordata’ di imprenditori chiamati a soccorrere al grave stato di insolvenza in cui versava la societĂ ”.

Ha anche evidenziato che Spanò ha “partecipato attivamente alla cordata con versamento di denaro liquido” e si sia “speso personalmente (e gratuitamente) per il sollecito delle altre compagini (private e pubbliche) affinchĂ© si onorassero gli impegni di conferimento presi”. Il giudice ha anche posto l’accento sul “vano tentativo” di Spanò “di acquisire informazioni sull’andamento aziendale che, unitamente alle altre criticitĂ , indusse per due volte l’imputato a presentare le dimissioni, poi non accolte dal CdA”. Da qui l’assoluzione in virtĂą della “non volontarietĂ ” dell’inadempimento erariale.