Jole Santelli: “Calabria commissariata e dimenticata. Un isolamento senza precedenti”

La Coordinatrice regionale di Forza Italia “Calabria dimenticata dal Governo, abbandonata a se stessa e mal amministrata dal PD. Per questo chiediamo un voto alle europee per Forza Italia”

COSENZA – “La Calabria sta vivendo un isolamento senza precedenti. Il governo Conte in dieci mesi non ha avviato lo straccio di un cantiere in Calabria. La statale 106 è sparita dall’agenda, i collegamenti jonici sono una vergogna. Nessun accenno all’alta velocitĂ fino a Reggio Calabria e nessuna concreta attenzione verso i porti, da Gioia Tauro a Corigliano, giunge da Roma”.

Lo afferma con una nota Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia, che chiede ai calabresi per le prossime elezioni europee un voto d’identitĂ Â “Forza Italia si candida apertamente ad essere forza politica nazionale di tutela di un Sud che è considerato solo colonia da conquistare e non risorsa da valorizzare. Ci danno una quantitĂ di risorse nettamente inferiori rispetto al Nord e ci considerano quasi un ingombro, anche grazie alla insipienza di una giunta regionale che non è stata in grado di muovere un dito contro le dimenticanze dei governi Renzi e Gentiloni prima e Conte oggi. I calabresi non possono che votare per forze politiche che hanno sempre difeso e tutelato la loro regione, che sanno amministrare bene cittĂ e comuni pur nella solitudine istituzionale in cui si trovano. Per questo il 26 maggio chiediamo un voto – conclude Santelli – che mandi un segnale forte al potere centrale, che ha cancellato la Calabria dalla sua agenda“.