Ditta danneggia conduttura di gas metano, una famiglia allontanata dall’abitazione

Una ditta impegnata nella pulizia e manutenzione di alcuni terreni avrebbe lesionato inavvertitamente una conduttura principale del gas metano

SIMERI CRICHI (CZ) – I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, sono intervenuti nel pomeriggio presso il villaggio Santa Lucia in località Simeri Mare, nel comune di Simeri Crichi dove era stata segnalata una fuga gas. Secondo i primi accertamenti, una ditta che si occupa della pulizia e della manutenzione di alcuni terreni avrebbe lesionato inavvertitamente una conduttura principale interrata della rete di distribuzione di gas metano, gestita dalla ditta Energy Progress spa.

Le unità vigilfuoco giunte tempestivamente sul posto hanno provveduto a bloccare la fuoriuscita del gas chiudendo la valvola d’intercettazione principale posta nella cabina a monte della rottura e a mettere in sicurezza la zona. Ma a causa dell’enorme quantitativo di metano disperso, si è reso necessario far allontanare un nucleo familiare dalla propria abitazione situata a poca distanza dalla tubazione lesionata.

Dopo la verifica che nelle altre villette dell’area non ci fosse nessuno, in quanto utilizzate nei soli periodi estivi, i tecnici della ditta concessionaria Energy Progress hanno avviato i lavori per la riparazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per quanto di loro competenza.