CasaPound Italia annuncia: correremo alle prossime regionali

Il coordinatore regionale di CasaPound: “Possiamo annunciare sin da ora che saremo presenti alle regionali con la nostra lista, in attesa di conoscere con certezza i nomi dei candidati Governatore alternativi alla sinistra”.

CATANZARO – L’annuncio è arrivato da Federico Romeo, coordinatore regionale in Calabria di CasaPound Italia che sottolinea: “Non v’è dubbio che la Calabria abbia bisogno della concretezza e dell’incisività di CasaPound per la costruzione di un progetto alternativo alla fallimentare gestione del centrosinistra”.

“Per questo, pur nell’attesa di conoscere con più chiarezza quali saranno i candidati Governatore in grado di poter efficacemente contrastare l’amministrazione uscente al di là delle anticipazioni di questi giorni, riteniamo di poter sin da ora annunciare la nostra partecipazione alle prossime elezioni regionali”.

“Siamo certamente disponibili al confronto con tutti – conclude il coordinatore di CasaPound – a patto che esso avvenga sui programmi e sulle proposte concrete per risollevare la nostra regione. Rispetto a ciò, abbiamo già dimostrato in questi anni di avere le idee chiare e siamo certi di poter apportare un contributo fondamentale per il futuro della Calabria”.