Arsenale scoperto in un casolare, in manette padre e figlio

BRIATICO (VV) – Casolari passati al setaccio nella zona di San Leo. I carabinieri della Stazione di Briatico, coadiuvati dallo Squadrone Cacciatori Calabria e della Cio del 14esimo Battaglione Calabria, nell’ambito dei controlli hanno scoperto un vero e proprio arsenale.

Due pistole calibro 7,65 illegalmente detenute, di cui una rubata a Parma nel 2008 e ancora 110 colpi calibro 7.65; 10 cartucce di fucile calibero 12. In manette per detenzione di armi clandestine, munizioni e per ricettazione, i proprietari dei casolari, Filippo e Salvatore Niglia, di 59 e 31 anni, padre e figlio. Sono stati sottoposti ai domiciliari. Le armi erano in una cavità sotterranea, nascosta da alcune piante.