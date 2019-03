Crotone, Omicidio: il Questore chiude 10 giorni bar e hotel

Nell’albergo era stata nascosta pistola usata per l’assassinio di Stefano D’Arca, di 54 anni, avvenuto il 7 marzo scorso

CROTONE – Il questore di Crotone, Massimo Gambino, ha emesso un provvedimento di chiusura per dieci giorni del Bar Moka e dell’Hotel Concordia, ubicati nel centro cittadino. La chiusura è stata disposta in relazione all’omicidio di Stefano D’Arca, di 54 anni, avvenuto nella tarda serata del 7 marzo scorso. Il “Bar Moka” é il locale davanti al quale fu commesso l’omicidio di D’Arca, mentre nell’Hotel Concordia, secondo quanto riferisce un comunicato della Questura, fu nascosta la pistola utilizzata per compiere l’omicidio.

L’assassinio di Stefano D’Arca, per il quale la Squadra mobile di Crotone ha arrestato Francesco Pezziniti, di 77 anni, e Giuseppe Cortese, di 29, nonno e nipote, che reagirono ad un comportamento incontrollato della vittima, che senza alcun motivo si era abbandonato ad atti di danneggiamento all’interno del bar, gestito da Cortese, “ha destato – é detto nella nota stampa della Questura – un grave allarme sociale, con ricadute negative sull’ordine e la sicurezza pubblica, sia per la virulenza dell’episodio che per la notorietà delle attività commerciali in cui è maturata la violenta morte. Per tali motivi, trattandosi di luoghi in cui insistono varie attività commerciali e dove si svolge la movida serale, il Questore di Crotone ha emesso il provvedimento di chiusura”.