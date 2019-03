Incendio in un’abitazione, pareti annerite e locali invasi dal fumo

L’incendio si è sviluppato questa mattina. Intorno alle 9:00 l’intervento di una squadra di vigili del fuoco ha evitato danni peggiori

PETILIA POLICASTRO (KR) – L’incendio ha interessato stamattina un’abitazione situata nella frazione Pagliarelle di Petilia Policastro, in via dei tre Palmenti. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia è intervenuta constatando nell’immediato che le fiamme si erano sviluppate nella stanza da letto andata completamente distrutta. Oltre ai danni in camera da letto, si registra l’annerimento delle pareti nei rimanenti locali dell’appartamento completamente invasi dal fumo. Il tempestivo intervento delle unità dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse al resto della struttura. Fortunatamente non si registrano danni a persone.