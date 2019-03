Droga: finto studente spacciava davanti a scuola: arrestato

Il giovane ha cercato di camuffarsi tra gli studenti con uno zainetto in spalla e un barattolo di marijuana

CATANZARO – Si camuffava in mezzo agli studenti in attesa di entrare in una scuola di Catanzaro, con uno zainetto in spalla, ma la sua etĂ lo ha tradito. Fermato per un controllo dagli agenti di una volante è stato trovato in possesso di diversi grammi di marijuana e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, condotta aggravata dalla circostanza di trovarsi davanti ad una scuola frequentata da minori.

Gli agenti erano impegnati negli ordinari servizi nei pressi degli istituti scolastici disposti dal questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco. Alla loro vista, il giovane, G.S., di 21 anni, ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato. Nello zainetto aveva un barattolo con 4 involucri con all’interno marijuana, oltre a 190 euro in banconote di piccolo taglio di cui non è riuscito a dare giustificazione. I controlli sono stati quindi estesi anche a casa e sulla sua auto. Complessivamente il giovane aveva 21,47 grammi di marijuana. Dopo le procedure di rito è stato portato ai domiciliari.