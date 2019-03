Premio “Welfare Index PMI”, 1° posto per l’Agrimad di San Demetrio Corone

L’importanza della conoscenza, da tramandare per garantire la continuitĂ di un mestiere, creare occupazione, lavoro e dare prospettive concrete ai giovani

ROMA – Il Salone delle Fontane a Roma, ha ospitato la presentazione del rapporto nazionale “Welfare Index PMI”, evento promosso da Generali Italia in collaborazione con Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni, per catalizzare l’attenzione sulla valenza del “Welfare che sta conquistando le piccole e medie imprese”. Un fattore determinante che incide positivamente su ogni singola impresa per diversi aspetti. Tra i piĂą importanti l’aumento del livello di produttivitĂ , il miglioramento del clima in azienda e soprattutto rappresenta un valore aggiunto per l’intera comunitĂ che ospita la realtĂ aziendale. Il Welfare aziendale rappresenta l’insieme di iniziative volte a fornire un doppio beneficio per chi gestisce l’impresa e per chi vi opera, incrementando il benessere del lavoratore e della sua famiglia.

Nell’ambito dell’iniziativa capitolina, a conquistare il primo posto tra le prime 4 aziende è stata proprio un’impresa del territorio calabrese e cosentino, la Agrimad, azienda agricola della Filiera Madeo che ha sede a San Demetrio Corone (Cs).

Il Premio, giunto alla sua quarta edizione, rivolto proprio alle piccole e medie imprese, capaci di introdurre e implementare buone pratiche di Welfare aziendale se lo è aggiudicato una realtĂ aziendale che ha deciso di mettere la comunitĂ al centro della sua impresa, in un’area che vede troppi giovani lasciare la propria terra e con poche possibilitĂ occupazionali.

Un investimento intelligente e di successo, incentrato sul territorio e il capitale umano. A testimonianza di ciò il fatto che la maggior parte dei dipendenti vive a San Demetrio Corone o nelle zone limitrofe. Un’azienda che ha deciso di porre molta attenzione nei confronti dei giovani e del futuro per far sì che la passione per il lavoro in agricoltura possa essere trasmesso di padre in figlio. Per questo motivo infatti, Agrimed Srl ha anche attivato mirati corsi di formazione per garantire che le competenze possano essere tramandate, non solo ai collaboratori ma anche ai figli degli stessi dipendenti. La conoscenza delle competenze in ambito agricolo e produttivo, diventa partecipata e riesce a far sentire ogni membro dell’impresa, elemento fondamentale della filiera.

L’azienda Agrimad srl, ha conquistato il primo posto tra le 4.561 aziende che hanno partecipato. E nel ritirare il riconscimento, l’amministratore Anna Madeo ha commentato: “Tramandare la conoscenza crea occupazione, noi lo crediamo da sempre, cercando di trasmettere questi valori ai nostri dipendenti. Ricevere, per il quarto anno consecutivo, questo riconoscimento, ci riempie di orgoglio e desideriamo condividere la nostra gioia con voi”.

“Poniamo grandissima attenzione ai giovani con l’obiettivo di trasmettere la passione per il lavoro agricolo e far sentire ciascuno, un elemento fondamentale della filiera”, ha affermato invece Ernesto Madeo, presidente della Filiera divenuta un esempio da seguire per l’intero tessuto produttivo calabrese.