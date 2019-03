Aspromonte, pascolo abusivo: una denuncia

Pascolo abusivo all’interno del parco nazionale d’Aspromonte. I carabinieri forestali denunciano un uomo all’autoritĂ giudiziaria

REGGIO CALABRIA – Nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, coordinato dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria e finalizzato alla repressione dei reati ambientali, i militari della Stazione Parco di San Giorgio Morgeto hanno deferito in stato di libertĂ un 52enne bracciante agricolo originario di Canolo, gravato da pregiudizi di polizia, poichĂ© sorpreso in località “Barca – Faggeto – Crasti”, agro del comune di San Giorgio Morgeto, all’interno del perimetro del Parco, a far pascolare abusivamente diversi individui della famiglia dei suidi. Il soggetto, in quanto proprietario e detentore degli animali, è stato deferito all’autoritĂ giudiziaria per introduzione di animali in fondo altrui e pascolo abusivo.