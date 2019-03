Gasolio sull’asfalto provoca tamponamento a catena autostrada, coinvolte 12 auto

L’incidente si è verificato dopo la rottura del serbatoio di un camion che trasportava carburante

CATANZARO – Tamponamento a catena paralizza l’A2. Per un incidente avvenuto lungo l’Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Reggio Porto e Gallico in provincia di Reggio Calabria, il traffico è momentaneamente bloccato in direzione nord. Per cause in corso di accertamento, un autocarro in transito, a seguito della rottura del serbatoio, ha disperso gasolio sulla sede stradale. Sul posto è presente il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità , per la pulizia del piano viabile e per ripristinare in piena sicurezza la circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico veicolare in direzione nord viene deviato all’uscita obbligatoria di Reggio Porto con rientro a Villa San Giovanni percorrendo la strada statale 18 Tirrena Inferiore. L’incidente pare abbia coinvolto 12 auto che pare siano scivolate sul manto stradale dando origine ad un tamponamento a catena che ha provocato il ferimento di 6 persone.