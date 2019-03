Elezioni 2019: Europee, comunali e regionali. Il tour de force del voto in Calabria

Con le elezioni del 26 maggio 2019 si profila un vero e proprio “election day”. Oltre alle Europee, si voter√† nello stesso giorno anche per le amministrative. E a novembre la Calabria sceglier√† il suo nuovo governo

.

Il Viminale ha dato il suo via libera per l‚Äôaccorpamento delle elezioni europee con quelle amministrative. La data scelta per l’election day √®¬†domenica¬†26¬†maggio 2019. L‚Äôeventuale¬†ballottaggio,¬†dove previsto, avverr√† invece¬†domenica 9¬†giugno. L’ultima domenica di magio saranno 3.864 i comuni al voto, ben il 48% del totale, di cui 27 capoluoghi.

In termini assoluti la regione con il numero maggiore di municipi al voto è la Lombardia, con 995, seguita dal Piemonte (829) e Veneto (321). Nel complesso saranno in tutto 6 i capoluoghi di regione in cui si apriranno le urne Рcon alcune eccezioni Рil 26 maggio: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia, e Potenza . 24 invece i capoluogo di provincia al voto: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cesena, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

Calabria al voto, tutti i comuni

Dunque, anche i cittadini calabresi saranno chiamati sia a scegliere in un solo giorno i rappresentanti al Parlamento europeo e quelli delle amministrazioni locali dove saranno rinnovati scelti i sindaci e rinnovati i consiglio comunali. Saranno 143 i comuni al voto, otto dei quali  con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno: Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, Cassano alla Ionio, Corigliano-Rossano (saranno le prime elezioni per il nuovo comune istituito nel 2018), Montalto Uffugo e Rende in provincia di Cosenza, Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone, Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia unico capoluogo di provincia al voto. Poi, presumibilmente a novembre, i cittadini calabresi torneranno nuovamente alle urne per le elezioni regionali. 

Comuni Provincia Cosenza Abitanti Corigliano-Rossano¬† 74.848 Rende 33.555 Montalto Uffugo 18.168 Crosia 9.481 Mendicino 9.238 Belvedere Marittimo 9.120 San Marco Argentano 7.282 Spezzano Albanese 7.157 Villapiana 5.181 Diamante 5.055 Terranova da Sibari 4.999 Santa Maria del Cedro 4.897 Morano Calabro 4.615 Torano Castello 4.573 Altomonte 4.341 Rose 4.316 Lattarico 4.058 San Pietro in Guarano 3.649 Rocca Imperiale 3.292 Verbicaro 3.212 Fiumefreddo Bruzio 3.078 Castiglione Cosentino 2.978 Aprigliano 2.968 Celico 2.883 Santa Sofia d’Epiro 2.748 Cerchiara di Calabria 2.467 Oriolo 2.386 Buonvicino 2.354 Longobardi 2.256 Parenti 2.249 Frascineto 2.239 Firmo 2.184 Tarsia 2.139 Laino Borgo 2.027 Montegiordano 1.988 Acquappesa 1.910 Aiello Calabro 1.907 Roseto Capo Spulico 1.873 Malvito 1.867 Grimaldi 1.739 Mongrassano 1.661 Santo Stefano di Rogliano 1.640 San Benedetto Ullano 1.594 San Giorgio Albanese 1.555 San Donato di Ninea 1.491 Bocchigliero 1.479 Bianchi 1.367 Orsomarso 1.338 Colosimi 1.313 Scigliano 1.308 Caloveto 1.283 Mottafollone 1.274 Santa Domenica Talao 1.272 Santa Caterina Albanese 1.244 Vaccarizzo Albanese 1.184 Rota Greca 1.178 Acquaformosa 1.161 Paludi 1.134 Cropalati 1.097 Figline Vegliaturo 1.097 San Basile 1.065 Lappano 986 Civita 956 Domanico 943 Cervicati 888 Laino Castello 879 Pedivigliano 878 Alessandria del Carretto 530 Nocara 422

Comuni Provincia Catanzaro Abitanti Lamezia Terme 70.336 Sellia Marina 6.987 Nocera Terinese 4.725 San Pietro a Maida 4.298 Falerna 3.801 Gimigliano 3.421 Squillace 3.400 Petronà 2.685 Pianopoli 2.559 Marcellinara 2.253 Cortale 2.217 Pentone 2.215  Zagarise 1.733 Albi  1.010 Motta Santa Lucia 871 Amato  837 San Basile 827 Miglierina 799 San Floro 700 Serralta 614 Gagliato 524 Sellia 511 Marcedusa 425

Comuni Provincia Vibo Valentia Abitanti Vibo Valentia 33.357 Mileto 6.894 Nicotera 6.490 Rombiolo 4.649 Soriano Calabro 2.472 Drapia  2.102 Zungri 1.985 Pizzoni 1.233 Sorianello 1.210 Simbario 956 Mongiana 796 Vallelonga 682

Comuni Provincia Crotone Abitanti Isola di Capo Rizzuto 15.827 Mesoraca 6.718 Melissa 3.529 Belvedere di Spinello¬† 2.327 San Mauro Marchesato 2.192 Verzino 1.979 Belvedere Spinello Caccuri 1.695 Castelsilano 1.034 Umbriatico 929 San Nicola dell’Alto 898 Carfizzi 745