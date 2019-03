Nas in ospedale, carenze igienico strutturali e medicinali sequestrati

Il controllo ispettivo è scattato dopo il caso di un paziente deceduto

SERRA SAN BRUNO (VV) – Controlli mirati dei Carabinieri del Nas, il Nucleo Antisofisticazione di Catanzaro, insieme ai colleghi della Compagnia locale, ieri all’ospedale di Serra San Bruno che hanno interessato l’intera struttura: dai servizi ai reparti di degenza, l’impiantistica, la sicurezza sui luoghi di lavoro e l’utilizzo di presidi medici e sanitari. Le carenze igienico strutturali emerse sarebbero diverse e saranno segnalate alle AutoritĂ così come dirigenti, funzionari e medici, ognuno per le rispettive competenze.

Un immobile vetusto, un solo ascensore sia per l’utenza che per l’espletamento dei servizi e criticitĂ nei locali del pronto soccorso. I Nas avrebbero accertato anche anomalie sulla gestione delle specialitĂ medicinali e dei presidi medico chirurgici all’interno dei vari reparti che sono stati posti sotto sequestro. In totale si tratta di 4.000 presidi medico-chirurgici e 300 specialitĂ medicinali, ad uso di stupefacenti, entrambi scaduti. Solo nei reparti di lunga degenza le condizioni generali sono state definite sufficienti.