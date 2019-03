Bimbo cadavere nel giardino di un’anziana

Il neonato era stato seppellito in un terreno. Il suo corpo trovato durante lavori

CIRÃ’ (KR) – Il corpo privo di vita di un bimbo sotto terra. Non è ancora stato stabilito da quanto tempo fosse deceduto. A Cirò nel giardino di un’abitazione in piazza Pugliese i carabinieri hanno avviato indagini dopo che è stato trovato il corpo senza vita di un neonato. Sotterrato è riemerso dal suolo durante alcuni lavori. Il giardino in cui si trovava fa parte della casa in cui vive un’anziana. A trovare il cadavere del piccolo è stata la badante dell’anziana, mentre effettuava alcuni lavori in giardino. Tra le ipotesi prese in considerazione dai militari della Compagnia di Cirò Marina, che stanno svolgendo le indagini, quella che a seppellire il neonato possa essere stata una delle badanti, perlopiù straniere, che si sono succedute nell’attività di assistenza alla pensionata che abita nella casa nel giardino in cui è stato ritrovato il cadavere. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica di Crotone. Dall’autopsia si potrà stabilire da quanto tempo il neonato fosse stato sotterrato. Indagini in corso per risalire all’identificazione della persona che ha occultato il neonato deceduto.