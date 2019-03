Direttivo Regionale dei Vigili del Fuoco a raccolta

Uil Vigili del Fuoco, Cosenza cresce nella Segreteria Regionale

VIBO VALENTIA – «Al termine dei lavori previsti dal Direttivo Regionale dei Vigili del Fuoco, – scrive in una nota la sezione sindacale Uil Cosenza – riunitosi stamani presso il Comando di Vibo Valentia, è arrivato il prestigioso riconoscimento per il già dirigente sindacale della UIL dei Vigili del Fuoco di Cosenza; la Segreteria regionale di settore si arricchisce della presenza di Gianfranco Macrito sempre distintosi per impegno, serietà e correttezza sia nella attività lavorativa che sindacale, caratteristiche che lo hanno portato ad essere tra le persone più stimate dai colleghi di lavoro. Al neo Segretario vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la struttura territoriale di Cosenza».