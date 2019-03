Incendio furgone ditta, sospetta matrice dolosa

Il mezzo era parcheggiato all’interno di un piazzale della struttura che ospita gli operai della ditta proveniente da Avellino

LAMEZIA TERME (CZ) – Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenute nella tarda serata di ieri in localitĂ Sant’Eufemia nel comune di Lamezia Terme per incendio autovettura.

L’automezzo interessato dal rogo un furgone Fiat Ducato di proprietĂ della ditta Gener Service s.r.l., impresa di servizi professionali, con sede in Avellino. Il veicolo era parcheggiato nel piazzale antistante la Masseria I Risi, dove i dipendenti della ditta erano ospiti.

Le fiamme hanno completamente danneggiato il vano motore e parte dell’abitacolo del furgone nonchĂ© il lato sinistro di una Fiat Panda, parcheggiata nelle vicinanze, di proprietĂ di un dipendente del locale.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza degli autoveicoli evitando il propagarsi delle fiamme e quindi la completa distruzione degli stessi.

Al termine delle operazioni di spegnimento, dalle verifiche effettuate dal personale vigili del fuoco congiuntamente al personale della Polizia di Stato presente sul posto, non si esclude l’ipotesi della matrice dolosa.

Attimi di panico vissuti dagli ospiti della Masseria ma non si registrano danni a persone o alla struttura.