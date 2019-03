Sanità, Grillo: sblocco assunzioni svolta storica

“Autonomie, nessuna regione resterĂ indietro”. “L’ospedale di Locri, una struttura che sta nel mezzo del nulla”

ROMA – “Lo sblocco delle assunzioni in SanitĂ ha una valenza storica, perchĂ© da 15 anni, da quando il governo Berlusconi aveva tagliato la spesa della pubblica amministrazione, era tutto fermo. Adesso le cose ripartono”. Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo intervenendo alla trasmissione TagadĂ . Rispondendo alle domande della conduttrice sui dubbi dei sindacati ospedalieri che ritengono ci siano troppi pochi soldi per fare le assunzioni, il ministro ha spiegato che “le Regioni avevano giĂ accantonato i finanziamenti, ma erano bloccati. Quindi le singole regioni adesso hanno i soldi da spendere e per assumere”.

IN CALABRIA

In relazione all’annuncio del premier Giuseppe Conte sul Cdm che si terrĂ in Calabria, il ministro ha ribadito che la situazione della SanitĂ calabrese è “ai confini della realtĂ ”: “Sono stata all’ospedale di Locri, una struttura che sta nel mezzo del nulla. PerchĂ© non ci sono infrastrutture intorno. E non solo, in quell’ospedale mancano praticamente tutte le autorizzazioni: l’ascensore non è omologato, il gruppo elettrogeno pure, lo strumento per le sterilizzazioni non ha omologazioni…” Giulia Grillo ha infine risposto ad una domanda sulle autonomie e ha escluso che ci saranno regioni che andranno avanti e altre che resteranno indietro: “Lo dimostra il fatto che anche per le assunzioni inizialmente si pensava di sbloccarle solo nelle regioni virtuose. Ma io mi sono opposta e ho ottenuto che lo sblocco valga per tutti”.