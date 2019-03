Difesa del suolo, Codacons al premier Conte: «un decreto ad hoc per la Calabria»

Un piano straordinario per la difesa del suolo e per la manutenzione delle opere esistenti. A lanciare l’appello-richiesta al premier Giuseppe Conte è il Codacons Calabria

CATANZARO – Un piano organico di opere per la sistemazione idraulica, per la difesa e la stabilitĂ degli insediamenti abitativi dal pericolo di alluvioni e frane e per l’ordinaria manutenzione e l’ammodernamento di tutte le infrastrutture esistenti. E’ questo l’appello che il Codacons lancia al premier Giuseppe Conte. «Opere idrauliche, frane, corsi d’acqua, difesa della costa, strade interrotte da dissesti; siano questi gli argomenti di cui si parlerĂ nel prossimo Consiglio dei Ministri. Non ci appassiona la disputa sul luogo che andrĂ ad ospitare la riunione di governo – sostiene una nota dell’Associazione – quella è una guerra di campanile che lasciamo volentieri ad altri. Quello che ci interessa è cosa verrĂ deciso dal Governo e cosa si deciderĂ di fare, nell’immediato, per tutelare il territorio calabrese».

«Sacrosanto il ripristino della legalitĂ , mediante la rimozione delle figure apicali della sanitĂ calabrese – riporta una nota del Codacons – ma occorre anche pensare a come fronteggiare una delle giĂ grandi emergenze, ovvero la messa in sicurezza del suolo. Un territorio martoriato ed offeso dall’abusivismo e dall’incuria. Un decreto Calabria per il dovuto rispetto alle vittime ed a tutti i cittadini che hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo per la sottovalutazione dei rischi a cui sono quotidianamente esposti».

Il Codacons invoca una reazione immediata da parte del governo, mediante l’adozione di un piano di valutazione dei rischi nonché dello stato di salute di ogni singola infrastruttura esistente che possa portare ad uno stanziamento immediato per garantire la sicurezza ai Calabresi e la difesa del territorio. La presenza in Calabria non deve tradursi in una gita ma trasformarsi in un’occasione per rilanciare l’economia e sottrarre consenso alla criminalità .