Tenta un’inversione sulla 106 ma viene centrato in pieno. Morto un 91enne

L’incidente era avvenuto ieri pomeriggio sulla Statale 106 nel comune di Simeri. Il 91enne era stato portato in ospedale a seguito dei traumi ed è deceduto durante un intervento chirurgico

.

SOVERIA SIMERI (CZ) – E’ morto durante un intervento chirurgico resosi necessario per stabilizzare i diversi traumi provocati dal violento incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Statale 106, all’altezza di localitĂ Roccani, nel comune di Simeri Crichi. La vittima è un anziano di 91 anni, residente a Soveria Simeri, che alla guida di una Fiat 500 viaggiava in direzione Catanzaro. Secondo quando ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina l‘uomo, nel tentativo di effettuare un’inversione di marcia per accedere ad una stradina interna, è stato centrato in pieno da una Wolswagen Polo guidata da una donna che sopraggiungeva e che ha colpito l’auto proprio dalla parte del conducente.

Immediati i soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il 91enne e la donna, che ha riportato solo alcune ferite lievi, all’ospedale Ciaccio di Catanzaro. In serata i medici sono intervenuti con un intervento chirurgico nel tentativo di stabilizzare il paziente, che nell’incidente aveva riportato diversi politraumi, ma l’anziato è deceduto.