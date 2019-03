Incendio Roulotte nell’area di servizio, non si esclude il dolo

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenute questo pomeriggio sulla SS.18, Loc. Cartolano nel comune di Falerna per incendio Roulotte

FALERNA (CZ) –Â Il mezzo interessato dal rogo era parcheggiato all’interno dell’area di servizio Esso ed era di proprietĂ dello stesso gestore che ne usufruiva giornalmente durante le pause lavorative.

Tre automezzi e otto unitĂ dei vigili del fuoco per estinguere l’incendio evitando che lo stesso si propagasse alle strutture dell’area di servizio, oggi chiusa per turno settimanale.

All’interno della roulotte presente una bombola di gpl che prontamente veniva allontanata e messa in sicurezza.

Da verifica effettuata al termine delle operazioni di spegnimento non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l’origine del rogo. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa.

Sul posto i carabinieri della locale stazione per quanto di competenza. Indagini in corso per accertare eventuale azione dolosa.