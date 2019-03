Scontro tra due auto, tranciato tubo gas

Incidente stradale avvenuto questa notte in via Corace, nel quartiere lido del comune di Catanzaro

CATANZARO – Due le vetture coinvolte una ford Fiesta ed una Opel Corsa. Quattro in totale i passeggeri delle due vetture che riportavano leggere contusioni.

A seguito dell’impatto, la Ford Fiesta finiva la sua corsa contro la parete esterna di un edificio tranciando la tubazione principale di gas metano che alimentava le abitazioni.

L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza delle vetture e per tamponare la fuoriuscita di gas, in attesa dell’arrivo dei tecnici Italgas per la riparazione. Sul posto carabinieri per quanto di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica dell’incidente.