Incendio di arbusti minaccia un’abitazione e un capannone

Per ore i Vigili del Fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area

CATANZARO – Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenute nel tardo pomeriggio di oggi per un incendio di arbusti e macchia mediterranea in viale Emilia, neòòa zona sud della cittĂ . Due automezzi e sette vigili del fuoco sono stati impegnati alcune ore per estinguere l’incendio che lambiva un’abitazione ed un capannone adibito ad attivitĂ commerciale. Le tempestive operazioni di spegnimento, coordinate dal Caposquadra Doria, hanno evitato il propagarsi delle fiamme alle altre strutture poste nelle vicinanze. Non risultano danni a persone. Le alte temperature originatesi dal rogo hanno danneggiato in modo lieve qualche pluviale del capannone e una moto parcheggiata in prossimitĂ dello stabile.