Calabria Plastic Free, mozione che impegna la Regione a bandire l’uso della plastica

I consiglieri regionali Orlandino Greco e Francesco D’Agostino hanno depositato una mozione che impegna la Giunta regionale ad adottare tutte le misure utili a bandire l’uso della plastica in tutti i comuni del territorio regionale entro il 2021

CATANZARO – Anticipare i tempi per attuare le disposizioni imposte dalle direttive europee in merito. “La plastica – ha dichiarato Orlandino Greco – rappresenta la principale causa di inquinamento dei mari e corsi fluviali, un danno che ha effetti devastanti sull’ecosistema e che distrugge anche le cornici paesaggistiche di una regione come la Calabria che ha uno straordinario potenziale proprio sul piano ambientale. Le ricerche, i rapporti ambientali e le campagne di monitoraggio svolte negli ultimi due decenni hanno evidenziato come l’impatto dei frammenti di plastica comprometta la vita della fauna marina e la qualitĂ stessa delle acque. Le correnti marine favoriscono il deposito di detriti, rifiuti e materiali di scarto lungo le coste. Il danno ambientale causato impone un cambiamento di abitudini e stili di vita non piĂą procrastinabile”.

“La Commissione Europea ha giĂ avviato nel 2018 una Strategia per la riduzione del consumo di plastica in tutti i Paesi della CE e ha promosso un piano di azione di economia circolare per la riduzione dei consumi e dell’impatto che essi hanno sugli elementi naturali e gli ecosistemi. Anche il ministero dell’Ambiente ha lanciato una campagna di comunicazione rivolta a cittadini, societĂ e istituzioni di qualsiasi livello governativo, con l’obiettivo primario di eliminare la plastica usa e getta, grave fonte di inquinamento di acque e terre”.

“La Regione Calabria, che detiene uno straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico può e deve essere in prima linea in questa battaglia che riguarda il futuro della nostra terra e delle nostre comunitĂ . Attraverso la mozione che auspico arrivi al piĂą presto in consiglio regionale, si impegna la giunta ad adottare tutti i provvedimenti utili a ridurre progressivamente l’utilizzo della plastica in un Calabria favorendo le alternative biodegradabili. Sono certo – conclude Greco – che il consiglio regionale e la giunta sapranno cogliere l’importanza del tema e dimostreranno come la Calabria possa anticipare anche i tempi dettati sulla Commissione Europea con un provvedimento ambizioso divenuto ormai indispensabile”.