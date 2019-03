Scippo ad una ragazza, Teducci torna in libertà. Era in un altro luogo

Lo scorso 3 marzo, la Polizia aveva arrestato un 44enne Giovanni Teducci, ritenuto il presunto responsabile di una rapina ai danni di una giovane donna, alla quale era stata strappata la borsetta

CATANZARO – Il tribunale del Riesame ha rimesso in libertĂ il 44enne Gianluca Teducci che era stato tratto in arresto lo scorso 3 marzo con l’accusa di rapina e al quale il Gip aveva convalidato l’arresto applicando la misura dei domiciliari. Il tribunale della LibertĂ sulla base delle indagini difensive poste in essere dal difensore dell’indagato, l’avv. Andrea Silipo che aveva acquisito diverse immagini dalle telecamere di videosorveglianza, di un tabacchi e di un negozio di ortofrutta posti sulla via dove si era verificato lo scippo, ha condiviso la tesi difensiva secondo cui Teducci, al momento dello scippo, fosse in un altro luogo e non in via Cantafio.

Il Gip ha ritenuto pertanto come gli indizi a carico dell’indagato siano inidonei a fondare, a fronte delle acquisizioni difensive, una qualificata probabilitĂ di colpevolezza e, pertanto, che la responsabilitĂ dell’indagato risulta messa seriamente in discussione dagli accertamenti esperiti dalla difesa.

“Gianluca Teducci – ha specificato il suo legale – Ă© soggetto incensurato e con alcun carico pendente. Amaro considerare come un innocente sia stato arrestato e ristretto per quasi 20 giorni. Fortunatamente però la verità è venuta fuori e dunque la giustizia in questo caso è stata fatta. Resta evidentemente a piede libero, purtroppo, il reale autore del reato”.