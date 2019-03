Tiene in ostaggio genitori e sorelle sotto la minaccia di una mannaia e un coltello

Momenti di terrore in un’abitazione dove un giovane ventottenne ha tenuto in ostaggio, sotto la minaccia di una mannaia e di un coltello i propri familiari

BORGIA (CZ) – Poteva davvero finire in tragedia ma il peggio è stato evitato grazie ai Carabinieri che, allertati da una delle vittime,sono intervenuti disarmando il giovane.

Protagonista F.A.L. di 28 anni, che dopo essersi barricato in casa, ha minacciato di morte i genitori e le sue sorelle. Una delle vittime dopo aver trovato rifugio in bagno insieme alla madre è riuscita a chiamare il 112. Ma a sollevare l’attenzione degli investigatori sono stati anche numerosi cittadini che avrebbero sentito, passando nei pressi dell’abitazione, le urla della famiglia tenuta in ostaggio.

Il 28enne avrebbe minacciato i famigliari impugnando una mannaia e un coltello. Giunti sul posto, i militari sono riusciti a farsi aprire la porta da una delle sorelle e con una mossa repentina lo hanno bloccato e immobilizzato per poi disarmarlo nel momento in cui stava minacciando di uccidere il padre brandendo la mannaia e coltello. Il 28enne, che è stato arrestato, non sarebbe nuovo a maltrattamenti contro i suoi familiari.