Jole Santelli all’attacco “la Calabria è allo sbando, il centrosinistra ha fallito”

La coordinatrice regionale di Forza Italia “nell’ultimo quadriennio la Calabria è crollata nella produzione industriale e nella qualitĂ dei servizi, con una media inferiore del 40% al Pil nazionale. Un bilancio che certifica il fallimento del centrosinistra”

COSENZA – “La Calabria è crollata, nell’ultimo quadriennio, come produzione industriale, con una media inferiore del 40% al Pil nazionale, e come qualitĂ dei servizi primari. Sulla sanitĂ si registra uno scontro senza tregua tra Governo e Regione. Un bilancio che si commenta da sĂ© e che certifica il fallimento del centrosinistra”

Lo afferma con una nota Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia.

“Si tratta di due aree apparentemente diverse ma indicative della stagnazione cui la Calabria è stata ridotta dal centrosinistra. La produzione industriale è diminuita progressivamente in tutti e quattro gli anni e lo confermano i dati sull’export che registrano un segno piĂą ma in misura inferiore di un quinto della media nazionale che è al 6,4%.

L’agricoltura è stata devastata, dimenticando l’importante funzione di Arsac ed Arssa, come sperimentazione.

I consorzi industriali, che avevano un ruolo nella filiera produttiva, sono stati cancellati e al loro posto è stata creata una struttura che non è nemmeno in grado di pagare gli stipendi. Fincalabra che è una banca a tutti gli effetti doveva sostenere l’economia territoriale ma di fatto non esiste piĂą. Il resto dei servizi è quello confrontabile vedendo in quali condizioni è ridotta la sanitĂ , ultima in Europa per qualitĂ e prestazioni“.