Orrore e crudeltà, gettato catrame caldo su un gatto

Il senso di umanitĂ sembra essere smarrito, non c’è alcun rispetto per gli esseri viventi e l’ennesimo gesto di crudeltĂ senza fine arriva da Taurianova.

TAURIANOVA (RC) – Catrame bollente gettato addosso ad un povero gattino. Persone, se così possono essere definite, non identificate hanno compiuto il gesto orribile e crudele. E la segnalazione arriva dall’associazione “I Randagi della ferrovia Taurianova” che denunciano su Facebook l’ennesimo gesto crudele nei confronti di un povero animaletto indifeso. Vittima della mostruositĂ umana un gattino, Mimì, rimasto gravemente ferito per mano di ignoti che gli hanno versato addosso del catrame bollente. Il gatto presenta bruciature evidenti ed è ancora vivo ma con tutta probabilitĂ perderĂ la vista. L’associazione che ha pubblicato sulla pagina Facebook le immagini, scusandosi nei confronti di chi ancora possiede l’umanitĂ e la sensibilitĂ di non voler vedere tanta crudeltĂ , scrive “tutti devono vedere di che cosa sono capaci certi individui”. Poi l’appello: “Non ci siamo tirati indietro, proseguono, neppure questa volta, e dopo la segnalazione, Mimi è stato portato immediatamente dal veterinario, ci saranno altre fatture da pagare ma sappiamo di non essere soli neppure questa volta, aiutateci ad aiutare Mimi! Grazie a tutti!”