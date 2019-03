Tragico incidente stradale, muore un’anziana. Grave il marito

Teresa Chiarella di 79 anni, è deceduta al suo arrivo in ospedale. Il marito invece, è stato ricoverato in gravi condizioni.

CATANZARO – Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 19 nel Catanzarese, nel tratto che collega Borgia e Girifalco. Coinvolte due auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Teresa Chiarella e il marito viaggiavano a bordo di un’utilitaria. Soccorsi, sono stati traspotati in gravi condizioni all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. La donna di 79 anni, è deceduta al suo arrivo nel nosocomio mentre il marito versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico scontro.

Immagine di repertorio