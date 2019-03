Incidente stradale, si ribalta autocarro

Coinvolto nel sinistro un autocarro allestito ad attivitĂ commerciale di abbigliamento per i mercati rionali

CATANZARO – Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, è intervenuta nel pomeriggio in localitĂ Pennicchio sulla Strada Provinciale 148 tra i comuni di Satriano e Gagliato in provincia di Catanzaro per incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, l’automezzo ha perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi su se stesso. Feriti in modo lieve il conducente ed il passeggero presente nell’abitacolo. I malcapitati, presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 sono stati trasferiti presso la struttura ospedaliera di Soverato per ulteriori controlli.

Sul posto i carabinieri per quanto di competenza. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo in attesa del recupero da parte del soccorso stradale.