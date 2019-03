Sorpassi pericolosi con a bordo 100mila euro di hashish, perquisito e arrestato

I cani antidroga hanno trovato in delle intercapedini della vettura lo stupefacente nascosto dal pluripregiudicato

CROTONE – Arresto in flagranza di reato nel crotonese. La Guardia di finanza di Crotone ha arrestato un pregiudicato che viaggiava a bordo di un auto con 9,5 chili di hashish. I finanzieri del comparto Antiterrorismo pronto impiego hanno sottoposto a controllo la vettura guidata da M.G. all’ingresso di Crotone dopo avere notato il conducente effettuare una serie di sorpassi in tratti di strada dove era vietato. Grazie al sistema informatico “Grifo”, i militari hanno subito accertato di trovarsi di fronte un pluripregiudicato con precedenti specifici in materia di droga. Sono state fatte intervenire le unitĂ cinofile antidroga – Babel e Val – che con il loro fiuto hanno segnalato la presenza di sostanza stupefacente. Sono stati scoperti così vari panetti di hashish nascosti nelle intercapedini dei passaruota posteriori della vettura. La droga, se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 100 mila euro.