Calabria, 10 milioni di euro per chi crea imprese innovative. Ammesse 44 proposte

Bando start up e spin-off della Regione Calabria per il sostegno alle imprese innovative: approvata la graduatoria con 44 proposte ammesse alla seconda fase

.

CATANZARO –  Il Dipartimento Presidenza della Regione ha preso atto del lavoro della Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria delle proposte presentate alla seconda call dell’Avviso pubblico, finalizzato a sostenere la creazione di microimprese innovative startup e spin-off della ricerca. Al termine di questa fase delle attivitĂ di valutazione – spiega un comunicato della Regione – sono pertanto 38 le proposte di startup e 6 le proposte di spin-off della ricerca che vengono ammesse alla fase 1 prevista dal bando regionale che punta ad agevolare la nascita di imprese innovative attraverso un programma integrato di orientamento, formazione, affiancamento, tutoraggio e incentivazione.

Questa fase prevede un percorso di formazione e assistenza realizzato dalla societĂ regionale Fincalabra, attraverso il team CalabriaInnova. Solo i soggetti proponenti ammessi a partecipare alla fase 1, a conclusione del percorso di formazione, potranno presentare domanda per la concessione degli incentivi previsti dalla fase 2. Gli investimenti ammissibili per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali da micro-imprese innovative e spin-off della ricerca riguardano la realizzazione di Piani di sviluppo aziendale che devono necessariamente comprendere la realizzazione di un Piano di investimenti produttivi e di un Piano di innovazione aziendale.

Oliverio “le start up sono termometro di vivacitĂ imprenditoriale”

“La presenza di start up in un determinato territorio – ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio – sono il termometro della vivacitĂ imprenditoriale e dell’attitudine ad innovare. I recenti dati resi noti da Infocamere sulla costituzione di start up nelle regioni italiane – ha aggiunto – fanno segnare alla Calabria un considerevole incremento, pari a circa il 40% rispetto all’anno precedente. Non è un dato casuale, ma il frutto di specifiche politiche messe in atto per sostenere l’intero ecosistema innovativo regionale attraverso tutte le azioni del POR orientate alla Ricerca e all’Innovazione”.

QUI L’ELENCO DELLE IMPRESE AMMESSEÂ