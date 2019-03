Giornata mondiale dell’acqua 2019: un bene vitale e prezioso. Le iniziative in Calabria

In tutto il mondo sarĂ celebrata venerdì la Giornata Mondiale dell’Acqua, voluta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992. In Calabria le iniziative e gli eventi nelle scuole promosse dall”Arpacal

.

COSENZA – Venerdì 22 marzo 2019 in tutto il mondo sarĂ celebrata la Giornata Mondiale dell’Acqua, voluta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992, all’interno delle direttive dell’Agenda 21, a conclusione della storica conferenza di Rio de Janeiro. L’Arpa Calabria, nell’ambito delle attivitĂ pianificate dal gruppo di Educazione Ambientale e alla SostenibilitĂ , ha deciso di celebrare questa giornata con una serie di eventi, programmati da ciascun dipartimento provinciale, per sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni all’uso sostenibile di questa risorse primaria ma, prima di tutto, ricordando come in altre parti del Mondo si consumino  grandi disuguaglianze economiche e sociali proprio sulla difficoltĂ o meno di accedere alle fonti idriche.

Il tema che l’Assemblea generale delle nazioni unite ha scelto per questa edizione 2019 della Giornata Mondiale dell’Acqua è infatti: “leaving no one behind: human rights and refugees“, ossia “non lasciare nessuno indietro: diritti umani e rifugiati”. “L’obiettivo – fanno sapere dall’ONU – è quello di richiamare l’opinione pubblica sulle difficoltĂ che milioni di persone incontrano per rifornirsi di poca acqua e per giunta di pessime qualitĂ e, insieme, un invito a cooperare per ridurre tali difficoltĂ . Le difficoltĂ di accesso alla risorsa idrica, storiche per certe aree geografiche, si sono acuite ed estese ad altre aree del Pianeta per il crescente concentrarsi delle popolazioni nei centri urbani e per le migrazioni bibliche scatenate da cambiamenti climatici, guerre e condizioni di vita insostenibili, che inducono milioni di persone ad abbandonare le terre di origine per finire sistematicamente in campi profughi immensi, dove l’acqua scarseggia, i servizi igienici sono a dir poco precari e quelli sanitari aleatori”.

Tematica di rilevanza fondamentale, quindi, che gli Stati Membri delle Nazioni Unite hanno richiamato nella “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, presentata nel 2015; tra i 17 obiettivi individuati il 6° riguarda proprio questo  “Migliorare la qualitĂ dell’acqua e diminuire l’inquinamento, eliminando gli scarichi, riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzando la percentuale di acque reflue non trattate e aumentando il sano riciclaggio e riutilizzo globale entro il 2030”. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 costituiscono un riferimento strategico ed operativo per le attivitĂ di Educazione Ambientale e alla SostenibilitĂ che l’Arpacal mette quindi in campo e che, proprio attraverso la realizzazione di concrete azioni, ottempera alla sua funzione di supporto all’Agenda 2030.

Sono numerose le iniziative programmate su scala regionale dal Gruppo di Lavoro EAS – che afferisce al Centro regionale Sistemi di Gestione Integrati, QualitĂ e Ambiente dell’Arpacal; una campagna di sensibilizzazione straordinariamente ricca di proposte a largo raggio, scaturite dalla trattazione del tema generale “leaving no one behind: human rights and refugees” e da altre tematiche di carattere generale e locale, che spaziano dalla realizzazione e presentazione di un tutorial didattico sulla tematica “Acque”, da Seminari ed attivitĂ dimostrative sul monitoraggio della qualitĂ delle acque e sulle attivitĂ svolte nei laboratori dell’Agenzia rivolte prevalentemente agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado, ma anche attivitĂ ludico/didattiche per gli scolari della scuola dell’infanzia e primaria. La finalitĂ primaria di tutte le attivitĂ programmate è quella di far riflettere sulle disuguaglianze presenti nel mondo relativamente all’accesso a questa risorsa indispensabile per vivere, sulle possibili azioni di contrasto e sull’importanza di operare affinchĂ© l’acqua che utilizziamo sia restituita al pianeta non solo nella misura di cui ha bisogno, ma anche con una qualitĂ tale da poter essere fruibile da tutti.