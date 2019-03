Barricato in casa insieme alla madre, pompieri entrano dal balcone ed aprono la porta

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto al ricovero coatto dell’uomo nel reparto in psichiatria

CROTONE -Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e 118 per un Trattamento Sanitario Obbligatorio. Si era barricato in casa, in stato di agitazione, assieme all’anziana madre ed entrambi, per un bel po’ di tempo, si sono rifiutati di aprire la porta dell’appartamento. Un uomo di 38 anni, di Crotone, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio dopo che una squadra di vigili del fuoco è riuscita, con l’ausilio di un’autoscala, a raggiungere il balcone dell’abitazione e a farsi aprire consentendo ai sanitari di procedere. A dare l’allarme sono stati alcuni condomini dell’edificio, preoccupati per le urla provenienti dall’appartamento. All’arrivo dei vigili del fuoco il trentottenne e la madre hanno, però, manifestato la volontĂ di non aprire la porta del loro appartamento. A quel punto, dopo avere raggiunto un balcone, gli operatori sono riusciti a convincere l’uomo a sottoporsi al ricovero coatto in Psichiatria.